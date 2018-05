Keskustakirjasto Oodin uudet työntekijät palkattiin muista kirjastoista – kaupunki vakuuttaa, ettei sivukirjastoja silti suljeta

Kaupunki

Keskustakirjasto Oodin uudet työntekijät palkattiin muista kirjastoista – kaupunki vakuuttaa, ettei sivukirjas

”Tämä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Keskustakirjaston

Kerroksista

Kirjastojen

Suuri osa

Oodissa

Oodiin pääsee tutustumaan tiistaina 22.5.2018 kello 15–18. Kierrosten oppaina toimivat Oodin tulevat työntekijät. Sisäänkäynti Kansalaistorin puolella.