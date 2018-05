Autiotalo rapistui surkeaan kuntoon Helsingin paraatipaikalla – sen remontointi ei kuulu taloyhtiölle, päätti käräjäoikeus

Kaupunki

Autiotalo rapistui surkeaan kuntoon Helsingin paraatipaikalla – sen remontointi ei kuulu taloyhtiölle, päätti

Helsingin

Tuomio

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005288852.html

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005291806.html

Talon

Osakkeet

Käräjäoikeus

Neitsytpolku