Kaupunki

Koskelan ja Laakson sairaaloissa epäily ruokamyrkytysepidemiasta: Ainakin 90 sairastunut

ja Laakson sairaaloissa epäillään ruokamyrkytystapauksia. Ne ovat tapahtuneet 20.–21. toukokuuta.Tiistaina iltapäivällä sairastuneita oli Laakson sairaalassa 59 ja Koskelassa 31.Ruoka tai elintarvike, jonka välityksellä taudin epäillään levinneen, ei ole vielä selvillä.Koskelan sairaalan ravintokeskus on tarkastettu ja ympäristöpalvelut on ottanut sen keittiöstä elintarvikenäytteitä ja selvittää taudin aiheuttajaa, Helsingin kaupungin tiedotteessa asiasta kerrotaan.Suurin osa sairastuneista on potilaita. Henkilökunnasta on sairastunut Koskelassa kuusi.Laboratoriotulokset valmistuvat maanantaina 28. toukokuuta.