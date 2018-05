Kaupunki

Länsijatke teki metrosta entistä haavoittuvamman – kireät aikataulut eivät juuri jätä pelivaraa

Metroliikennettä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoon

Yksi

Metrovuorojen

Kevään

Metroliikenteen

Tietoja juttua varten keräsivät myös Olavi Koistinen, Juhani Saarinen ja Petri Salmén.