Suuronnettomuusharjoitus käynnissä Helsinki-Vantaan lentokentällä – ”Havaittavissa vaaratonta savua”

lentoaseman ympäristössä liikkuu tänään keskiviikkona tavanomaista enemmän hälytysajoneuvoja. Mitään oikeaa lento-onnettomuutta ei ole kuitenkaan tapahtunut, vaan kyse on kello 10 alkaneesta suuronnettomuusharjoituksesta.Myös medialle lähetettiin osana harjoitusta pelastustoimen hälytysilmoitus.”Keravan hätäkeskus, Vantaa/Vanda, LENTOASEMANTIE, ilmaliikenneonnettomuus, suuri, RKU101,RKU201, 23.05.2018 10:07:18”, ilmoituksessa kerrottiin.on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksella. Mukana on myös muita pääkaupunkiseudun viranomaisia, jotka tositilanteessakin hälytettäisiin Helsinki-Vantaalle.Noin kello 16:een asti jatkuvasta harjoituksesta ei aiheudu häiriöitä lentoliikenteelle. Harjoitus kuitenkin näkyy lentokentällä ja sen ympäristössä.”Alueella voi olla myös havaittavissa vaaratonta savua”, Keski-Uudenmaan pelastuslaitos tiedottaa.lentoasema on lajissaan Suomen vilkkaimmin liikennöity. Sen kautta kulkee vuodessa noin 18 miljoonaa matkustajaa.Säännöllinen harjoittelu on Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan ensiarvoisen tärkeää, koska pelastustyöt lento-onnettomuudessa edellyttävät viranomaisilta ja muilta toimijoilta saumatonta yhteistyötä. Suuronnettomuusharjoituksia pitämällä viranomaiset pyrkivät varmistamaan pelastustöiden sujuminen jouhevasti kaikissa olosuhteissa.