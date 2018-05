Nuorten auttajana toiminut mies tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Espoossa – tuomitun Periscope-lähetyksillä tuhansia seuraajia

Kaupunki

Nuorten auttajana toiminut mies tuomittiin lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä Espoossa – tuomitun Periscope

Espoon

Mies

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tuomio

Mies

Mies

käräjäoikeus tuomitsi perjantaina nelikymppisen miehen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ehdolliseen vankeuteen. Hyväksikäytöstä tuomittu mies on toiminut aktiivisesti nuorten parissa järjestöissä ja sosiaalisessa mediassa.Rikoksen uhriksi joutunut tyttö oli tapahtumahetkellä 15-vuotias.kertoi käräjäoikeudessa tehneensä pitkään erilaista sosiaali- ja kriisityötä nuorten parissa. Hän on toiminut esimerkiksi katupartio Saappaassa, nuorisopalveluissa ja Setan paikallisjärjestössä.Mies on tehnyt myös vuosien ajan live-videolähetyksiä Periscope-nettipalvelussa, jossa hänellä on useita tuhansia seuraajia. Lisäksi hän on kertomansa mukaan keskustellut nuorten kanssa erilaisilla nettifoorumeilla.Mies kertoi myös, että hänellä on ollut netissä paljon etenkin nuoria seuraajia. Hän on käsitellyt omissa nettilähetyksissään etenkin identiteettivaikeuksiin ja seksuaaliseen identiteettiin liittyviä asioita.koskee tapahtumia vuonna 2016.Käräjäoikeuden mukaan mies oli kosketellut asunnossaan tyttöä noin kahdenkymmenen minuutin ajan vaatteiden päältä rintojen ja takapuolen alueelta sekä työntänyt kätensä rintaliivien sisään. Tyttö oli tuomion mukaan niin hämmentynyt teosta, ettei osannut lähteä tilanteesta pois.Tyttö kertoi oikeudessa tutustuneensa mieheen Skype-ryhmäpuhelussa. Sen jälkeen he olivat olleet yhteydessä eri tavoin ja tavanneet muun muassa kauppakeskuksessa ja Helsingin keskustassa.Tytön mukaan mies oli ollut kaverillinen ja he olivat keskustelleet tavallisista asioista.Tyttö vieraili myös miehen asunnossa. Eräällä kerralla mies oli tytön mukaan yhtäkkiä alkanut kosketella häntä. Sen jälkeen tyttö ei ole ollut yhteydessä mieheen eikä vastannut hänen yhteydenottoihinsa.kiisti oikeudessa kosketelleensa tyttöä.Oikeus piti miehen kiistämisestä huolimatta tytön kuvailua tapahtumista uskottavana. Sitä tukivat muun muassa todistajien kertomukset, lääkärintodistus ja se, että tyttö kertoi tapahtuneesta usealle henkilölle.Lisäksi miehen tietokoneilta ja puhelimesta löytyneet kuvat ja tekstit viittasivat seksuaaliseen kiinnostukseen alaikäisiin tyttöihin.Yhdestä kuvasta oli käräjäoikeuden mukaan pääteltävissä, että mies oli seksuaalisesti kiinnostunut myös 15-vuotiaasta uhrista.Miehen teon moitittavuutta lisäsi käräjäoikeuden mukaan erityisesti osapuolten välinen luottamuksellinen suhde. Mies kertoi oikeudessa keskustelleensa tytön kanssa identiteettiin liittyvistä asioista ja yrittäneensä tukea tyttö hänen vaikeuksissaan.sai rangaistukseksi kahdeksan kuukautta ehdollista vankeutta.Hän joutuu maksamaan tytölle korvauksia 3 000 euroa aiheuttamastaan kärsimyksestä ja 1 500 euroa tilapäisestä psyykkisestä haitasta.