Kaupunki

Kuka oli George Quinnell? Syrjäisessä Isosaaressa on yksi ainoa hauta, ja siellä lepää päätön mies

”Nice to meet you, nice to meet you!” Punavarpusen laulu toivottaa Isosaareen saapujat tervetulleiksi. Tai tervetuloviserrykseltä sen laulu kuulostaa ainakin brittilintubongareiden mukaan, kertoo saaristo-opas ja tietokirjailija Jarmo Nieminen.