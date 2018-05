Kaupunki

Pilvenpiirtäjä­työmailla piilee riskejä, joista ei ole Suomessa juuri kokemusta – Kala­satamassakin on koettu

Kalasataman

Korkeassa talossa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Myös logistiikka

Paloturvallisuus

Tornirakennuksissa

Syksyllä

Korkean rakennuksen