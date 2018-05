Kaupunki

Auto­varkaissa ollut kolmikko hyökkäsi julmasti silmin­näkijän kimppuun Vantaalla – miehet tuomittiin murhan y

Vantaan

https://www.hs.fi/haku/?query=kasper+hautajoki

Murhayritykseen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Käräjäoikeuden

Käräjäoikeuden

Tekijät