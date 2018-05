Kaupunki

Yksikin pelastettu lapsi maksaa vaivan

Lapsenraiskaamista

ja hyväksikäyttöä vastenmielisempää rikosta on vaikea keksiä. Tämän vuoksi sana pedofiili nostattaa päällimmäisenä äärimmäisiä inhon tunteita.Pedofiili tarkoittaa ihmistä, joka tuntee seksuaalista halua lapsiin. Lain mukaan tämä ei ole rikos. Sen sijaan rikos on, jos harrastaa seksiä tai yrittää seksuaalista kanssakäymistä lapsen kanssa.Toistaiseksi pedofiilien mieltymysten hallintaan on niukasti hoitoa tarjolla. Toisaalta liian harva lapsista seksuaalisesti kiinnostunut hoitoa edes hakee.Avun järjestäminen olisi ennen kaikkea niiden lasten etu, jotka voisivat säästyä rikoksen uhriksi joutumiselta. Varsinkin kun monissa tapauksessa yhdellä ainoalla pedofiililla saattaa olla kymmeniä lapsiuhreja.Lapsia suojeltaisiin pedofiilien tekemiltä rikoksilta parhaiten tarjoamalla heille apua ja tera­piaa ajoissa. Näin sanovat pedofiileille terapiaa tarjoavat seksuaaliterapeutit. Näin sanoo myös jutussa haastateltu pedofiili.Pedofiileille tarjottu ennaltaehkäisevä hoito ei ole mikään autuaaksi tekevä voima, joka lopettaa tyystin lapsiin kohdistuvat rikokset. Yksikin pelastettu lapsi maksaa kuitenkin vaivan.