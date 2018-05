Kerjääjä talutti 19-vuotiaan naisen metsään Espoon Leppävaarassa, nainen ei pystynyt puolustautumaan kehityshäiriön takia – Oikeus: raiskaus jäi yritykseksi

Kaupunki

Kerjääjä talutti 19-vuotiaan naisen metsään Espoon Leppävaarassa, nainen ei pystynyt puolustautumaan kehityshä

Leppävaaran

Tapahtumat lähtivät

asemalla Espoossa 19-vuotiaan naisen seuraan lyöttäytyneen ja tämän väkisin läheiseen metsään taluttaneen miehen raiskaussyyte kaatui Helsingin hovioikeudessa maanantaina.Vuonna 1972 syntynyt mies oli tuomittu Espoon käräjäoikeudessa raiskauksesta kahdeksi vuodeksi ehdottomaan vankeusrangaistukseen. Mies valitti tuomiosta hovioikeuteen ja vaati sekä syytteen että korvausvaatimusten hylkäämistä.Miehen mukaan seksuaalinen kanssakäyminen tapahtui yhteisymmärryksessä metsässä. Hän myös kertoo valituksessaan, että varsinaista sukupuoliyhteyttä ei edes tapahtunut.Helsingin hovioikeus katsoo tuoreessa ratkaisussaan, että näytön perusteella kyseessä oli raiskauksen yritys. Uhri ei ollut varma, mitä tilanteessa tapahtui.Koska syyte raiskauksesta meni nurin, aleni myös miehen tuomio puolentoista vuoden ehdottomaksi vankeudeksi. Hänet myös määrättiin maksamaan uhrille 4 250 euron kärsimys- ja vahingonkorvaukset.”Tässä tapauksessa [syytetyn] menettelyn moitittavuutta lisää se, että teko on kohdistunut sattumanvaraisesti entuudestaan tuntemattomaan henkilöön, joka on ollut huomattavasti tekijää nuorempi ja puolustuskyvyttömässä tilassa”, Helsingin hovioikeus perustelee ratkaisuaan.Oikeuden mukaan uhri ei kyennyt puolustautumaan psyykkisen kehityshäiriönsä ja miehen käytöksen aiheuttaman pelkotilan vuoksi.liikkeelle viime syyskuussa, kun tuolloin 45-vuotias mies pyysi 19-vuotiaalta naiselta rahaa Leppävaaran asemalla. Nainen antoi kerjääjälle kymmenen euroa.Tämän jälkeen mies ja uhri lähtivät yhdessä asemalta ja kävelivät läheiseen metsään. Naisen mukaan mies oli jo asemalla alkanut suudella häntä. Nainen oli yrittänyt estää suutelemasta ja pyrkinyt myös kieltäytymään metsään lähtemisestä. Mies oli kuitenkin taluttanut hänet metsään väkisin.Metsässä tapahtui raiskauksen yritys. Teon jälkeen mies sanoi naiselle englanniksi ”thank you very much” eli ”paljon kiitoksia”.Poliisi otti miehen kiinni raiskauksesta epäiltynä kahden päivän päästä. Poliisit pääsivät tekijän jäljille ulkopuolisen antaman vihjeen perusteella.