Kaupunki

Alle kouluikäisen poikansa rääkkäämisestä syytettyjen vanhempien syytteet kaatuivat Helsingin käräjäoikeudessa

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syytteen mukaan

Pojan äitiä

Molempiin vanhempiin

Lapsi oli

Vanhemmat kiistivät