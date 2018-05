Amos Rex -taidemuseo on viimein valmis – palaneen venäläisen kasarmin alla esitellään pian modernia arkkitehtuuria ja taidetta

Kaupunki

Amos Rex -taidemuseo on viimein valmis – palaneen venäläisen kasarmin alla esitellään pian modernia arkkitehtu

Lasipalatsinaukion

Taidemesenaatti

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lasipalatsinaukiolla

Vuonna 1833

Linja-autoasemaa