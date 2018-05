Kadulla makasi verinen mies Helsingin Tapulikaupungissa – miestä oli lyöty useita kertoja puukolla, uhri on sairaalahoidossa

Kaupunki

Kadulla makasi verinen mies Helsingin Tapulikaupungissa – miestä oli lyöty useita kertoja puukolla, uhri on sa

Miestä puukotettiin Tapulikaupungin Maatullinaukiolla tiistai-iltana. Paikalla oli useita poliisipartioita. Tapausta tutkitaan tapon yrityksenä.



Uhri on sairaalahoidossa. Häntä oli puukotettu useita kertoja.



Helsingin poliisilaitos tiedotti tapauksesta keskiviikkona. Rikoksen esitutkinta on yhä käynnissä. Puukotuksesta epäilty on poliisin tiedossa.