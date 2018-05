Jättimäinen petosepäily Uudellamaalla: Kuljetusfirman epäillään laskuttaneen yli 500 000 euron edestä ajamattomia kilometrejä ja tekemättömiä töitä

Kaupunki

Jättimäinen petosepäily Uudellamaalla: Kuljetusfirman epäillään laskuttaneen yli 500 000 euron edestä ajamatto

Mäntsälässä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tapaus

toimivan kuljetusyrityksen epäillään laskuttaneen isolta teollisuuskonsernilta yli puolen miljoonan euron edestä tarpeettomia kuljetuksia, olemattomia töitä ja keksittyjä kilometrikorvauksia.Itä-Uudenmaan poliisi on juuri saanut valmiiksi vuosia jatkunutta talousrikosta koskevan esitutkinnan. Rikosnimike on törkeä petos.Tapahtunut kävi ilmi, kun teollisuuskonsernissa alettiin ihmetellä omituisuuksia kuljetusyrityksen laskuissa. Konserni teki poliisille tutkintapyynnön kuljetuspalvelua pyörittävästä yrittäjästä.Poliisi on saanut selville, että hämäriä laskuja on lähetelty vuosina 2014–2017. Yhteensä konserni on maksanut perusteettomasti yli 550 000 euroa kuljetusyhtiölle. Poliisi katsoo, että teolla on ollut erehdyttämistarkoitus, suunnitelmallisuutta ja teolla on tavoiteltu huomattavaa oikeudetonta taloudellista hyötyä.Yritykset ovat sopineet keskenään korvauksista. Kuljetusyritys on jo maksanut takaisin suurimman osan puolesta miljoonasta.on parhaillaan syyteharkinnassa.Tutkinnassa käytettiin uutta nopeutetun tutkinnan mallia, jossa pyritään lyhentämään talousrikosten tutkinta-aikoja. Sitä voidaan käyttää tapauksissa, joissa on yksinkertaista selvittää kuka on vastuussa ja miten teon epäillään tapahtuneen.