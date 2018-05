Poliisi etsii Espoossa maastopalon sytyttäneitä poikia – toukokuun aikana jo yli 40 tahallaan sytytettyä maastopaloa Uudellamaalla

Kaupunki

Poliisi etsii Espoossa maastopalon sytyttäneitä poikia – toukokuun aikana jo yli 40 tahallaan sytytettyä maast

Poliisi etsii kouluikäisiä poikia, joiden epäillään sytyttäneen tahallaan maastopalon.



Palo syttyi Espoon Karakalliossa noin puoli kahdeksalta keskiviikkoiltana. Pelastuslaitos sai noin sadan neliön alueelle levinneen maastopalon sammumaan nopeasti. Vahingot jäivät pieniksi, koska paikka oli kallioinen.



Pitkään jatkuneen kuivan ja helteisen sään johdosta maastopalojen riski on erittäin korkea Uudellamaalla. Paloja laskettiin aamulla olleen pelkästään toukokuun aikana 188 ja luku on kasvanut vielä päivän aikana. Näistä 78 on johtunut huolimattomuudesta ja 40 palon arvellaan olleen sytytetty tahallaan.



Pelastuslaitokset antoivat siksi juuri entistä tiukemman kiellon. Avotulta kuten esimerkiksi nuotiota ei saa sytyttää, myös esimerkiksi kertakäyttögrillit on kielletty.