Tasa-arvoinen avioliittolaki raivostutti helsinkiläispoliitikon: Levitteli nettipalstoilla valetta, jonka mukaan lakivaliokunnan asiantuntijana toiminut nainen olisi pahoinpidellyt esimiehensä

Kaupunki

Tasa-arvoinen avioliittolaki raivostutti helsinkiläispoliitikon: Levitteli nettipalstoilla valetta, jonka muka

Helsingin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pahoinpitelijäksi

Syytetty kiisti

Helsingin käräjäoikeus

Helsingin hovioikeus

Kunnianloukkauksesta

paikallispolitiikassa perussuomalaisten riveissä toiminut mies tuomittiin torstaina kunnianloukkauksesta Helsingin hovioikeudessa.Vuonna 1965 syntynyt mies syyllistyi hovioikeuden mukaan kunnianloukkaukseen, kun hän julkaisi internetissä kirjoituksen, jossa väitettiin virheellisesti erään varatuomarin olevan pahoinpitelystä oikeudessa tuomittu.”Varatuomari – – tunnetaan eräästä pahoinpitelystään, hän hakkasi esimiehensä työpaikallansa”, mies kirjoitti verkkojulkaisu Uuden Suomen blogipalveluun kesäkuussa 2014 julkaisemassaan tekstissä.Saman väitteen sisältäneet kirjoitukset julkaistiin myös ainakin miehen omilla kotisivuilla, perussuomalaiset.fi:n blogissa ja Hommaforum-sivustolla.nettipalstoilla leimattu nainen oli kuitenkin todellisuudessa ollut pahoinpitelyn uhri. Hänen silloinen esimiehensä on kyseisestä rikoksesta lainvoimaisella tuomiolla tuomittu. Varatuomari ei ollut kyseisessä rikosasiassa syytettynä tai edes epäiltynä, vaan ainoastaan asianomistajana eli uhrina.Tilanne oli siis täysin päinvastainen kuin se tieto, mitä mies kirjoitteluillaan levitti.Kirjoitus, jossa perätön väite julkaistiin, koski tasa-arvoista avioliittolakia.”Kirjoituksensa toisessa kappaleessa hän on kertonut selvittäneensä lakivaliokunnan käsittelyn aikana kuultujen asiantuntijoiden taustoja ja heidän edustamiaan mielipiteitä. Sen jälkeen hän on todennut ihmetystä herättävän erityisesti neljän luetellun henkilön taustat. Näistä henkilöistä yksi on ollut [pahoinpitelijäksi leimattu varatuomari]”, hovioikeuden dokumenteissa kerrotaan.Hovioikeus arvioi tuomiossaan varsin suorasanaisesti varatuomaria koskeneen osuuden tarkoitusta tekstissä.”Asianomistajan syyllistymistä pahoinpitelyrikokseen koskeva väite on ollut täysin tarpeetonta kirjoituksen aiheen eli tasa-arvoisen avioliittolain käsittelyn kannalta. Väitteellä asianomistajan syyllistymisestä pahoinpitelyrikokseen on pyritty horjuttamaan kirjoittajan kanssa eri mieltä olleen asianomistajan arvovaltaa lakivaliokunnassa kuultuna asiantuntijana ja yhteiskunnallisena vaikuttajana sekä lapsen oikeuksia puolustavan järjestön edustajana. Myös nämä seikat ovat olleet omiaan lisäämään kärsimyksen määrää”, hovioikeus katsoo.syyllistyneensä rikokseen. Näkemystään mies perusteli sillä, että hän ei kertomansa mukaan julkaissut virheellistä väitettä tahallisesti vaan huolimattomuuttaan. Hän sanoi oikeudessa sekoittaneensa asianosaiset kyseisessä tapauksessa.Selitys ei vakuuttanut käräjäoikeudessa eikä liiemmin hovioikeudessakaan. Tuomioistuimet muistuttavat, että väitetty virhe olisi ollut helposti tarkistettavissa vaikkapa nettihaulla.”Kaikkia sellaisia kielteisiä tai henkilökohtaisia väitteitä, jotka voivat julkistettuina olla loukkaavia, tulee ennen esittämistä arvioida kriittisesti. Väitteiden paikkansapitävyys on yritettävä varmistaa useammasta kuin yhdestä lähteestä. Myös lähteiden luonteella on merkitystä tietojen luotettavuutta arvioitaessa”, hovioikeus neuvoo tuomiossaan.Paikallispoliitikon toiminta oli ollut kaikkea muuta.”Nyt esillä olevassa tapauksessa [syytetty] ei ole millään tavalla varmistautunut siitä, pitääkö hänen muistikuvansa asianomistajan syyllistymisestä rikokseen paikkansa, kun hän on julkaissut tämän tiedon internetissä.”katsoi miehen nettikirjoittelun ylittäneen törkeän kunnialoukkauksen rajan. Hänet tuomittiin 50 päiväksi ehdolliseen vankeuteen sekä maksamaan yli 5 000 euron korvaukset varatuomarille.Tuomittu valitti hovioikeuteen ja vaati syytteen sekä korvausvaatimusten hylkäämistä. Miehen keskeisin perustelu hylkäysvaateelleen oli se, että hänen mielestään syyteoikeus oli jo vanhentunut.Perusmuotoisen kunnianloukkauksen vanhentumisaika on rikoslain mukaan kaksi vuotta. Törkeän kunnianloukkauksen vanhentumisaika on puolestaan viisi vuotta.Syytetyn näkemyksen mukaan tekoaika mahdollisessa rikoksessa olisi ollut vain blogikirjoituksen julkaisupäivä kesäkuussa 2014. Hän sai haasteen tiedokseen yli kahden vuoden kuluttua tästä.Syyttäjä, käräjäoikeus ja hovioikeus olivat kuitenkin sitä mieltä, että kyse oli niin sanotusta jatkuvasta rikoksesta. Rikos siis päättyi vasta siinä vaiheessa, kun miehen kirjoitus poistettiin viimeiseltäkin julkaisualustalta, jossa se oli julkaistu. Tämä tapahtui käräjäoikeuden pääkäsittelyn alkaessa lokakuussa 2016.Rikoksen törkeysasteesta hovioikeus oli kuitenkin eri mieltä käräjäoikeuden kanssa. Hovioikeuden mukaan kyse oli vain perusmuotoisesta kunnianloukkauksestapäätyi kuitenkin tuoreessa tuomiossaan ratkaisuun, jonka mukaan kyse oli vain perusmuotoisesta kunnianloukkauksesta.”Julkaistu kirjoitus on ollut ulkoasultaan tavanomainen eikä se ole ollut omiaan herättämään erityistä huomiota. Asianomistajaa koskeva valheellinen tieto ei ole tullut korostuneesti esiin syytteessä tarkoitetussa kirjoituksessa”, hovioikeus muun muassa perusteli ratkaisuaan.Muutoksen myötä miehen tuomio muuttui ehdollisesta vankeudesta 40 päiväsakkoon. Hänen tuloillaan se tarkoittaa 960 euron summaa. Muilta osin käräjäoikeuden tuomio pysyi ennallaan.tuomittu mies on ollut muulloinkin ongelmissa nettikäyttäytymisensä vuoksi.Vuoden 2015 loppupuolella hän lähetti somalitaustaisen helsinkiläispoliitikon Facebook-seinälle valokuvan, jossa kaksi miestä tekee natsitervehdyksen. Kuvan lähettäessään mies istui perussuomalaisena varajäsenenä Helsingin maahanmuutto- ja kotouttamisasioiden neuvottelukunnassa.Maahanmuutosta vastaava neuvottelukunta on neuvoa-antava elin, joka ei tee päätöksiä. Sillä ei ole esimerkiksi lautakuntiin verrattavaa poliittista valtaa.Kuvan lähettämisestä kehkeytyneen kohun myötä mies erosi kyseisestä neuvottelukunnasta. Enää hän ei kuulu perussuomalaisiinkaan, vaan on nokkamiehenä maahanmuuttovastaisessa yhdistyksessä, joka tähtää puolueeksi.