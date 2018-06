Naapurit valittivat valkosipulin hajusta ja vihannesten leikkaamisen äänistä – Syyrialaisten turvapaikanhakijoiden Cafe Damascus on pulassa Töölössä

Kaupunki

Naapurit valittivat valkosipulin hajusta ja vihannesten leikkaamisen äänistä – Syyrialaisten turvapaikanhakijo

Syyrialaisia

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005602649.html

Yksi

Taloyhtiön

Käytännössä

Taloyhtiön

Hanan

Sneihin