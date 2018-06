Poikkeuksellisen vahvaa kokaiinia ja amfetamiinin valmistusaineita virtasi pääkaupunkiseudulle: video näyttää, mihin kopla kätki 800 000 euron arvoisia aineita

Kaupunki

on salakuljetettu poikkeuksellisen vahvaa kokaiinia sekä amfetamiinin valmistustarpeita. Tulli on takavarikoinut helmikuussa viisituhatta millilitraa amfetamiiniemästä ja yli 500 grammaa kokaiinia liettualaisesta ajoneuvoyhdistelmästä. Sitä oli käytetty huumeiden tuonnissa Suomeen.Paljastuneen huume-erän yhteisarvo oli noin 822 000 euroa.Tullin esitutkinnan aikana vyyhdissä on ollut tutkintavankeina neljä 1970–80-luvuilla syntynyttä miestä. He ovat Liettuan ja Suomen kansalaisia. Kolme epäillyistä on yhä tutkintavankina, kertoi Tulli perjantaina.kokaiinin pitoisuus oli Tullin mukaan 91 prosenttia. Kyse on huomattavasti vahvemmasta huumeesta kuin katukaupassa tavanomaisesti myytävien käyttöannosten vahvuus.Amfetamiiniemäksen pitoisuus taas oli 79 prosenttia. Amfetamiiniemäksestä olisi Keskusrikospoliisin (krp) rikosteknisen laboratorion selvityksen perusteella pystynyt valmistamaan yli 19 kiloa katukauppavahvuista amfetamiinisulfaattia. Käyttöannoksia olisi ollut noin 95 000.Vyyhtiin liittyneessä kotietsinnässä Tulli takavarikoi lisäksi pieniä määriä erilaisia huumausaineita ja patruunoita.ja amfetamiiniemäksen paljastuminen johti myös aiemman salakuljetuksen jäljille. Suomeen oli vuoden 2017 loka- ja marraskuussa salakuljetettu kahdella kerralla 500 grammaa kokaiinia ja 2 000 millilitraa amfetamiiniemästä.Emäksestä oli tuolloin valmistettu arviolta 7,5 kiloa katukauppavahvuista amfetamiinia. Tuolloin katukauppaan päätyneiden huumausaineiden yhteisarvo oli noin 420 000 euroa.Huumetakavarikon esitutkinnassa Tulli teki yhteistyötä krp lisäksi Kaakkois-Suomen poliisin sekä Viron ja Liettuan tullien kanssa.Asia on siirtynyt syyteharkintaan Helsingin syyttäjänvirastoon.