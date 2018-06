Kaupunki

leviää video, jossa Alppiharjussa Vaasanpuistikon vieressä sijaitsevan ravintola Iltakoulun työntekijä kieltäytyy palvelemasta ravintolassa asiakkaana olevaa romanitaustaista miestä.Romanitaustainen mies videoi ravintolan työntekijän kanssa käymänsä keskustelun. Työntekijä perustelee kieltäytymistään sillä, että heistä on ollut ongelmia ravintolassa. Hän tarkentaa, että tarkoittaa talossa asuvia romaneja.”Mä en asu tässä talossa, mä oon töissä tässä talossa”, mies sanoo videolla.Mies kertoo keskustelun aikana käyneensä ravintolassa vain muutamaa päivää aiemmin, jolloin häntä palveltiin tavalliseen tapaan.tavoitti Iltakoulun ravintolapäällikön, joka oli tietoinen tapauksesta, mutta kieltäytyi kommentoimasta sitä.Ravintolan omistaja ole vastannut HS:n soittopyyntöihin. HS ei myöskään ole tavoittanut videota alun perin kuvannutta miestä.Video on levinnyt Facebookissa laajalle, ja muun muassa Iltakoulun Facebook-sivujen arvostelusivu on täyttynyt yhden tähden arvioista, joissa useat ovat ilmaisseet vihastuksensa ja pettymyksensä ravintolan toimintaa kohtaan.oli pyytänyt miestä ottamaan aurinkolasit pois päästä ja perusteli sitä sillä, että kaikkien asiakkaiden on otettava tiskiltä tilatessa lasit pois. Mies oli noudattanut työntekijän ohjeita ja esitti videolla kysymyksen, miten se vaikutti tilanteeseen.Työntekijä vastasi, ettei asia jankkaamalla muutu. Sen jälkeen mies kysyy syytä, miksei tarjoilija myy hänelle mitään.Tarjoilija sanoo, että hän on yhdessä kollegojensa kanssa näin sopinut.”Mitä olette sopineet? Että ette myy mustalaisille?” mies kysyy videolla.toistaa videolla vastauksen, että teidän kanssa on ollut niin paljon ongelmia.”Kenen meidän kanssa?”, mies kysyy.Mustalaisten, vastaa työntekijä. Hän sanoo olevansa töissä yksin, eikä halua ongelmia.”Sanot, ettet aiheuta ongelmia, niin en voi olla siitä varma. Toimin nyt vain näin”, työntekijä sanoo videolla.Hän lisää vielä, ettei voi tietää minkälainen porukka miehen kanssa ravintolaan tulee ja toistaa, että on töissä yksin, eikä voisi tehdä siinä tapauksessa mitään.”Kävelin yksin tuosta ovesta sisälle. En minäkään voi tietää, minkälainen porukka sieltä tulee. Mutta eihän mun kuulu tietääkään.”jälkeen videolla työntekijä siirtyy palvelemaan seuraavia asiakkaita, eikä jatka keskustelua miehen kanssa.Mies ihmettelee vielä, miten seuraavia asiakkaita voidaan palvella, vaikka häntä ei palvella. Hän esittää vielä kysymyksen siitä, mikä tilanteen saisi muuttumaan.”Ei mikään.”Te ette siis palvele mustalaisia, mies kysyy videolla.”Tää on mun kantani nyt tähän asiaan”, työntekijä vastaa.Rikoslain 11:nnen luvun 11 §:ssä kielletään ihmisen asettamisen eriarvoiseen tai muita olennaisesti huonompaan asemaan esimerkiksi rodun, kansallisen tai etnisen alkuperän, ihonvärin tai kielen perusteella. Teosta voidaan tuomita sakkorangaistus tai vankeutta enintään kuudeksi kuukaudeksi.