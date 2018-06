Suomenlinnan Susisaarelta kerättiin kuukaudessa 900 säkkiä jätettä – turistit tuovat saarelle lähes 15 000 kiloa roskaa joka kuukausi

Kaupunki

Suomenlinnan Susisaarelta kerättiin kuukaudessa 900 säkkiä jätettä – turistit tuovat saarelle lähes 15 000 kil

Suomenlinnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Yleisimpiä

”Kaikki roskat

Kävellessämme

Niin kuin

Saavumme

Auttavia käsiä

Suomenlinnan hoitokunta