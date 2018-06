”Ehkäisy voi jäädä käyttämättä, kun ei ole varaa ja sitten vaan skippaa sen” – HS:n haastattelemien nuorten mielestä ehkäisyn käytön voi estää rahapula

Kaupunki

”Ehkäisy voi jäädä käyttämättä, kun ei ole varaa ja sitten vaan skippaa sen” – HS:n haastattelemien nuorten mi

Helsinki

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

HS kävi

Helsinkiläiset

https://www.hs.fi/haku/?query=ilmar+grunthal

https://www.hs.fi/haku/?query=alva+grunthal

Ehkäisyneuvonnan