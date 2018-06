Miehet menettivät maatilan rikoksentekovälineenä valtiolle – tuomittujen mielestä tilalla vietettiin vapaa-aikaa, oikeuden mukaan kasvatettiin kannabista

Kaupunki

”Kiinteistöä oli käytetty kannabiksen kasvattamiseen myyntiä varten ja vain erittäin satunnaisesti vapaa-ajan viettoon.”

Huumekopla kasvatti

Maatilan omistajat

Hovioikeus

kasvattamista ja myyntiä harjoittanut miesporukka menetti maatilan rikoksentekovälineenä valtiolle, päätti Helsingin hovioikeus maanantaina.Kuusi miestä oli jo aiemmin tuomittu Helsingin käräjäoikeudessa törkeistä tai perusmuotoisista huumausainerikoksista tai huumekauppaan liittyvästä rahanpesusta. Kaikki selvisivät ehdollisilla vankeusrangaistuksilla.Rikokset tapahtuivat Helsingissä ja Porvoossa.tuomiosta Helsingin hovioikeuteen ja vaati, että huumeporukan kannabiksen kasvattamiseen käyttämä maatila tulee määrätä valtiolle menetettäväksi rikoksentekovälineenä. Kyseinen maatila sijaitsee Porvoossa.Maatilan omistivat kaksi vuonna 1985 syntynyttä miestä, joista kumpikin oli saanut käräjillä törkeästä huumausainerikoksesta yhden vuoden ja 10 kuukauden ehdolliset vankeustuomiot.Syytteen mukaan miehet olivat nostaneet tammikuussa 2014 pankista 54 000 euron suuruisen lainan, jonka avulla he ostivat tilan. Se maksoi 40 000 euroa.”Lainalla on paitsi katettu kauppahinta ja viranomaiskulut myös ostettu kannabiksen kasvatusvälineistö”, syyttäjä näki.maatilalla kannabista vuoden 2016 loppupuolelle saakka. Poliisin selvitysten mukaan kannabiskaupasta kertyi vuosien mittaan kaikkiaan lähes 58 000 euron rikoshyöty.Huumekasvattamo oli ensin tilan 98 neliömetrin suuruisessa päärakennuksessa. Kannabiskasvit siirrettiin 44-neliöiseen varastoon, kun miehet alkoivat remontoida päärakennusta. Kunnostustyöt he rahoittivat huumekaupasta tulleilla voitoilla.”Myyntituotoilla vastaajat ovat 11.11.2016 mennessä ehtineet kunnostaa tai vaihtaa ainakin päärakennuksen katon, rännit, ulkoseinien laudoituksen, kaikki ovet, ikkunat ja lattian sekä hankkia uuden takan ja ilmastoinnin sekä rakennuttaa kiinteistölle porakaivon”, syyttäjä listasi.Syyttäjän mielestä maatilan käytännössä ainoana käyttötarkoituksena oli kannabiksen kasvattaminen.”Kiinteistöä oli käytetty sen omistusajan kannabiksen kasvattamiseen myyntiä varten ja vain erittäin satunnaisesti vapaa-ajan viettoon.”Syyttäjän mukaan miehet kunnostivat rakennusta kannabiksen myynnistä saaduilla tuotoilla mahdollista tulevaa myyntiä varten. Syyttäjä arvioi maatilan arvon nousseen jo ainakin 70 000 euroon.kiistivät hankkineensa rakennuksia kannabiksen kasvattamista varten. Heidän mukaansa tila oli tarkoitettu vapaa-ajan viettoon.Sen miehet myönsivät, että remontti oli rahoitettu lähes täysin huumekaupasta saaduilla rahoilla. Se summa oli puolestaan jo kertaalleen määrätty valtiolle menetetyiksi käräjäoikeudessa.”Jos kiinteistö tai sen arvo määrättäisiin valtiolle menetetyksi, remonttikulujen osalta aiheutuisi kaksinkertainen menettämisseuraamus”, vastasi toinen tilanomistajista syyttäjälle.piti kiinteistön nykyistä arvoa ”jossain määrin riidanalaisena seikkana”, mutta sen ostohinta oli ollut riidattomasti 40 000 euroa.Rakennuksen käyttötarkoituksesta hovioikeus oli samaa mieltä syyttäjän kanssa.”Vaikka kiinteistöä olisi käytetty myös vapaa-ajan käyttöön, kiinteistöä on katsottava pääasiallisesti käytetyn huumausaineen kasvattamiseen, kun otetaan huomioon huumausaineen kasvattamisen laajuus. Näin ollen kiinteistöä on pidettävä rikoslain 50 luvun 6 pykälässä tarkoitettuna rikoksentekovälineenä”, hovioikeus perustelee tuomiotaan.Näin ollen miehet menettivät omistamansa maatilan valtiolle.