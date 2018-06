Influenssa-aallon seuraus: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri palauttamassa kunnille 32,5 miljoonaa euroa

Kaupunki

Influenssa-aallon seuraus: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri palauttamassa kunnille 32,5 miljoonaa euro

ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on palauttamassa omistajakunnilleen 32,5 miljoonaa euroa.Alkuvuonna Husin päivystyksissä on käynyt enemmän potilaita kuin edellisen vuoden perusteella ennustettiin, yhtenä syynä tähän oli pitkään jatkunut influenssaepidemia.Ennalta suunniteltua hoitoakin annettiin enemmän kuin vuosi sitten vastaavaan aikaan. Yhteensä Husin palvelutuotanto kasvoi 4,7 prosenttia tammi–huhtikuussa.Ylijäämän palauttamisesta kunnille päättää varsinaisesti Husin valtuusto myöhemmin kesäkuussa, mutta sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli asiaa nyt maanantaina.Viime vuonna Hus palautti kunnille kesällä 50 miljoonaa ja joulukuussa 47 miljoonaa. Palautuksen suuruudesta äänestettiin tuolloin valtuustossa. Rahat jaetaan kunnille samassa suhteessa kuin ne Husia omistavat eli suurimman siivun saavat pääkaupunkiseudun isot kaupungit.budjetti laaditaan niin, että sen tuloksen olisi tarkoitus olla nolla euroa. Kunnilta yritetään kerätä rahaa juuri sen verran kuin palvelujen tuottamiseksi tarvitaan.Käytännössä tätä on mahdoton näin tarkasti ennakkoon arvata. Yksinkertaistettuna kuvio menee niin, että jos ihmiset tarvitsevat terveydenhoitoa ennustettua enemmän, ylijäämää jää.Tämä taas johtuu siitä, että sairaanhoitopiirin kustannuksista noin 60 prosenttia on kiinteitä kustannuksia kuten vakituisen henkilökunnan palkkoja. Kiinteiden kustannusten määrä ei lyhyessä ajassa heilahda juuri mihinkään suuntaan potilaiden määrän mukaan. Niinpä kun potilaita käy enemmän, kustannukset yhtä hoitokertaa kohden laskevat.Uudellamaalla talousarviota laadittaessa ollaan pitkään oltu aika varovaisia siinä, kun arvioidaan miten paljon potilaita sairaanhoitopiirissä seuraavana vuonna on.Sairaanhoitopiirin omistavat kunnat maksavat mieluummin liikaa ja saavat ylijäämää takaisin kuin ottavat riskin, että budjetti olisikin alijäämäinen ja kunnilta perittäisiin myöhemmin lisää rahaa.teki myös maanantaina ensimmäisiä linjauksia ensi vuoden budjetista, josta varsinaiset päätökset tehdään vasta loppuvuodesta.Ensi vuodesta on lähtemässä odotetusti kunnille tätä vuotta suurempi lasku. Laskutusta jäsenkunnilta olisi tarkoitusta lisätä 3,6 prosenttia, tai asukasta kohden laskettuna 2,5 prosenttia.Erityissairaanhoidon kustannukset nousevat vuosittain, koska Uudenmaan väestö sekä kasvaa että ikääntyy. Ensi vuonna kustannuksia lisää tämän lisäksi varsinkin se, että jättimäistä tietojärjestelmää Apottia aletaan ottaa käyttöön tämän vuoden lopulla Vantaalla ja sitten vähitellen muuallakin Husin alueella.Ensi vuoden budjettiin vaikuttaa myös mahdollinen tuleva sote-uudistus.