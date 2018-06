Työterveyslaitoksen arkkitehti syyttää Helsinkiä ison rakennusyhtiön suosimisesta – YIT suunnittelee satojen asuntojen rakentamista Meilahteen, mutta naapuritaloon kaavoittaja vänkää hotellia

Kaupunki

Työterveyslaitoksen arkkitehti syyttää Helsinkiä ison rakennusyhtiön suosimisesta – YIT suunnittelee satojen a

Kokonaisen

Kun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pian

Myös

Kiinteistöyhtiö

Aiemmat

Työterveyslaitoksen

Näin päättäjät vastaavat Töölöntullin korttelin kaavoituksesta