Aikuinen mies pyysi alakouluikäiseltä tytöltä seksiä kadulla Espoossa – lähestynyt mahdollisesti muitakin lapsia

Aikuinen mies pyysi alakouluikäiseltä tytöltä seksiä kadulla Espoossa – lähestynyt mahdollisesti muitakin laps

Länsi-Uudenmaan

tutkii Espoon Olarissa viime lauantaina tapahtunutta epäiltyä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yritystä. Poliisin mukaan aikuinen mies kysyi Olarinkadulla kello 8.25:n aikaan alakouluikäiseltä tytöltä, haluaisiko tämä harrastaa seksiä.Tyttö pakeni paikalta juosten.Sama mies on poliisin mukaan mahdollisesti lähestynyt muitakin lapsia samoihin aikoihin. Poliisille on kuitenkin tehty tällä haavaa vasta yksi rikosilmoitus.Poliisi ei ole toistaiseksi saanut kiinni rikoksesta epäiltyä miestä. Hänen henkilöllisyydestäkään ei ole vielä tietoa.poliisi julkaisi tiistaina epäillyn tuntomerkkejä. Seksiä lapselle ehdotellut mies on poliisin saamien tietojen mukaan 25–35-vuotias, vaaleahiuksinen ja viiksekäs. Hänellä oli yllään punainen paita.Poliisi pyytää mahdollisia silminnäkijöitä tai tapauksesta jotain muuta ilmoittamaan tietonsa joko puhelimitse numeroon 0295 413 031 tai sähköpostitse osoitteeseen vihjeet.espoo@poliisi.fi.