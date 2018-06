Kaupunki

Helsingin poliisilaitoksen ja puolustusvoimien yhteisharjoitus tuo helikopterit pääkaupunkiseudun ylle

Helsingin poliisilaitoksella ja Utin jääkärirykmentillä on yhteinen puolustusharjoitus pääkaupunkiseudulla ja eteläisessä Suomessa. Kyseessä on viranomaisyhteistyö.



Harjoituksien näkyvin osa ovat helikopterit. Helikopterit voi kuulla ja nähdä lähinnä pääkaupunkiseudun yllä.



Harjoitukset kestävät tiistaista torstaihin.



Utin jääkärirykmentin helikopteripataljoona on vastuussa puolustusvoimien helikopteritoiminnasta. Utin jääkärirykmentillä on vuosittain noin 40 virka-aputehtävää. Rykmentti tekee yhteistyötä muun muassa poliisin ja rajavartiolaitoksen kanssa.