Tasan vuosi sitten pormestariksi valittu Jan Vapaavuori haluaa Helsingin keskustaan lisää vessoja ja roskiksia – Kaupungin työntekijöitä pitäisi palkita hyvin tehdystä työstä yritysmaailman tapaan

Kaupunki

Tasan vuosi sitten pormestariksi valittu Jan Vapaavuori haluaa Helsingin keskustaan lisää vessoja ja roskiksia

Perustukset

Vapaavuori kertoo haluavansa esimerkiksi, että keskusta siistittäisiin.

Mutta

”Ylenmäärin rahaa tähän ei ole”, Vapaavuori myöntää.

Käytännössä

Vapaavuoren