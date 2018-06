Tekoäly voi ennustaa lastensuojelun asiakkuuden etukäteen, uskoo Espoo – kaupunki luovutti asukkaiden terveystietoja Tiedolle

Kaupunki

Tekoäly voi ennustaa lastensuojelun asiakkuuden etukäteen, uskoo Espoo – kaupunki luovutti asukkaiden terveyst

Espoon

Kokeilu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Laajempia

Espoon

Espoon

Kokeilussa