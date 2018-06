Helsinkiläismies keplotteli muistisairasta äitiään hyväksikäyttämällä tuhansia euroja itselleen – pahoinpiteli myös vanhukselle muistitestiä tehneen lääkärin

Kaupunki

Helsinkiläismies keplotteli muistisairasta äitiään hyväksikäyttämällä tuhansia euroja itselleen – pahoinpiteli

Muistisairasta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Törkeästä petoksesta

Syytetyn veli

Nyt käsiteltävinä

äitiään rikoksissa välikappaleena hyödyntänyt mies sai tuomion Helsingin hovioikeudessa perjantaina.Rikokset tapahtuivat Helsingissä vuosien 2012 ja 2015 välisenä aikana.Tuomion mukaan 55-vuotias mies syyllistyi luottamusaseman väärinkäyttöön, kun hän haki äidiltään saamallaan valtakirjalla Museovirastolta korjausavustusta, jolla piti kunnostaa Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan tilan rakennuksia. Mies kuitenkin jätti kunnostustyöt tekemättä ja piti 4 000 euron avustuksen itsellään.Näin ollen Museovirasto karhusi avustusrahoja takaisin iäkkäältä naiselta.”Hovioikeus katsoo, että syytetty on tiennyt, että korjaustoimien laiminlyömisen seurauksena on avustuksen palauttaminen, ja hänen on siten katsottava toimineen tahallisesti”, tuomiossa kerrotaan.mies tuomittiin, koska hän hankki itselleen oikeudetonta taloudellista hyötyä muistisairasta äitiään erehdyttämällä. Mies muun muassa keplotteli äitinsä tililtä 20 000 euroa ja sai äitinsä allekirjoittamaan velkakirjan, jossa ei ollut sovittu maksuajoista eikä rahojen takaisinmaksua ollut muutoinkaan määritelty.”[Syytetyllä] ei ole todellisuudessa ollut varaa eikä tarkoitusta maksaa rahoja takaisin”, syyttäjä totesi.Mies kiisti syytteet. Hänellä ei kertomansa mukaan ollut tarkoitusta aiheuttaa äidilleen mitään vahinkoa tai hankkia itselleen taloudellista hyötyä.kertoi todistajana oikeudessa, että naisen muistiongelmat alkoivat ilmetä jo vuonna 2011. Hän sanoi kiinnittäneensä huomiota siihen, ettei hänen äidillään ollut aina käytössään edes ruokarahaa, vaikka tämä oli saanut hiljattain huomattavan varallisuuden perintönä.Syytetty puolestaan kiisti havainneensa äidillään terveysongelmia. Rikoshistoriansa perusteella mies puolusti näkemystään jopa voimakeinoin.”Esitetystä todistelusta selviää, että [syytetty] on pyrkinyt estämään edunvalvojan määräämisen vastustamalla maistraatin hakemusta sekä pyrkien estämään [äitinsä] terveydentilan selvittämistä pahoinpitelemällä 18.8.2014 muistitestiä [äitinsä] kotiin tekemään tulleen lääkärin”, oikeuden asiakirjoista ilmenee.Helsingin käräjäoikeus tuomitsi miehen toukokuussa 2015 pahoinpitelystä ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Tuomion mukaan hän teki lääkärille ruumiillista väkivaltaa suihkuttamalla tämän silmiin pippurisumutetta. Lääkäri oli tapahtumahetkellä tekemässä naiselle muistitestiä.olleista syytteistä, siis törkeästä petoksesta ja luottamusaseman väärinkäytöstä, mies tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa maaliskuussa 2017 puoleksitoista ehdolliseen vankeuteen. Hän valitti tuomiosta hovioikeuteen.Helsingin hovioikeus piti tuoreessa ratkaisussaan käräjäoikeuden tuomion muutoin ennallaan, mutta vahingonkorvaussummiin tuli lievennystä.20 000 eurosta mies määrättiin maksamaan takaisin vain 14 200 euroa, kun käräjäoikeuden tuomiossa korvaussumma oli 20 000 euroa. Hovioikeus perusteli muutosta sillä, että kirjallisena todisteena esitettyjen kuittien perusteella 20 000 eurosta 5 800 euroa oli käytetty kiinteistöjen kustannuksiin.Hovioikeus myös vapautti miehen velvollisuudesta maksaa äidilleen vahingonkorvauksena naisen pankkitililtä vuoden 2014 aikana tehdyistä nostoista 5 164,45 euroa ja aiheettomista kiinteistöjen korjauskuluista samana vuonna 4 638,63 euroa.Perusteluna muutokseen oli se, että Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva tila oli palautunut erillisellä oikeuden päätöksellä syytetyltä takaisin naisen omistukseen. Oikeus katsoi rahojen siis tulleen sittemmin naisen hyväksi.Muihin vahingonkorvauksiin ei tullut muutoksia, eli miehen pitää muun muassa maksaa Museovirastolle 4 000 euroa korkoineen. Myös rangaistuksen pituuden hovioikeus piti ennallaan, puolentoista vuoden ehdollisena vankeutena.