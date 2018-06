Kaupunki

”Ei paloa, kohteessa naisen harhanäky” – Yhteiskunnassa on jotain vilpittömän hyvää, kun se raportoi säntillis

Ei paloa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

On

Vielä

, kohteessa naisen harhanäky. Pelastuslaitoksella ei tehtävää, savu tuli höyryveturista asemalla. Meressä olikin poiju eikä ihminen. Nakit ja muusi, eläintehtävä, ei henkilövahinkoja.Uutistoimittajana rakastan sitä osaa pelastuslaitosten tiedotteista, joka on pelkkää höpötystä. Väärinkäsityksiä, kattilan pohjaan palaneita ruokia, automaattihälyttimien sekoilua, sisätiloihin eksyneitä pikkulintuja, harjoituksia, joskus ajoissa estettyjä isoja onnettomuuksia.Nämä pienet ja yhdentekevät kertovat minusta jotain oleellista yhteiskunnastamme, tavallaan vielä enemmän kuin ne vakavat ja vaaralliset.Toinen suosikkini on Espoon jokavuotinen tarkka tilasto päiväkodeissa sattuneista tapaturmista ja karkaamisista.Loukkaantumisiahan tapahtuu onneksi varhaiskasvatuksessa ani harvoin, mutta ideana onkin listata pienetkin haaverit, jotta niistä voitaisiin ottaa opiksi. Jokainen nenään tungettu hamahelmi, putoaminen keinusta, kompastuminen prinsessamekkoon, puolen metrin päässä päiväkodin aidasta työntekijän syliin päättynyt nelivuotiaan suuri pakomatka.Ei pienistäkään lasten kivuista mukava ole lukea. Mutta näissä on jotain samalla tavalla lohdullista kuin noissa pelastuslaitoksen viesteissä. Siis syy, miksi ne on katsottu tarpeellisiksi kirjata.muotia valittaa byrokratiasta. Monessa kohtaa valitus on aiheellista.Mutta tavallaan juuri siinä hyvinvointiyhteiskuntamme on vahvimmillaan, kun se tallentaa näin säntillisesti pikkuharmeja ja säikähdyksellä selviämisiä.Osassa kyse on siitä, että suuronnettomuus olisi voinut tulla – jos ei olisi toimittu heti, ehkäisty ennalta, oltu ihan siinä mekkoonsa sotkeutuvan vieressä nappaamassa koppi nuoresta kuninkaallisesta.Osassa mitään vaaraa ei ole ollutkaan, mutta parempi se väärä hälytyskin kuin välinpitämättömyys. Seuraavalla kerralla se meressä näkyvä värikäs saattaakin olla hukkuva.enemmän näissä molemmissa on kysymys läpinäkyvyydestä. Siitä, että asetetaan avoimesti kaikkien näkyville tämäkin tieto. Että joku ulkopuolinen voi jälkikäteen katsoa, onko toimittu viisaasti ja olisiko jotain seuraavalla kerralla hyvä tehdä toisin.Ei kirjauksilla varmasti koskaan jokaista keinusta putoamista estetä, eikä sen puoleen hukkumiskuolemaa, tulipaloa tai väkivaltarikostakaan.Mutta jotenkin minua viehättää tällainen maa, joka tällä raivolla edes yrittää.