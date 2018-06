Kaupunki

Punaisella polkupyörällä liikkuva neljävuotias tyttö kateissa Espoon Tuomarilassa

Poliisi etsii kadonnutta lasta Espoon Tuomarilassa lauantaina iltapäivällä.



Lapsi on neljävuotias tyttö ja hän on kadonnut aamupäivällä kymmenen maissa.



Hän liikkuu todennäköisesti punaisella polkupyörällä. Hänellä on yllään vaaleanpunainen tunika ja minni-kuvoiset legginsit sekä päässään vaaleanpunainen pyöräilykypärä.



Havainnot pyydetään ilmoittamaan hätänumeroon 112.