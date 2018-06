Kaupunki

Mies tienasi kaavavalituksella 25 000 euroa Helsingissä – tapaus osoittaa, että kaavavalitus on äärimmäisen al

Saako

https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005716362.html

Tapaus

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsinkiläisen ”kaavakiskojamiehen” tapaus paljastaa valitusoikeuden ruman kääntöpuolen.

Valitusoikeuksia

https://www.mapbox.com/about/maps/

https://www.openstreetmap.org/about/