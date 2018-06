Kolme vuotta sitten Jemina käytti kovia huumeita, nyt hän ajaa nurmikkoa ja saa siitä palkkaa – ”On kiva fiilis tulla kotiin likaisena ja painua suoraan suihkuun”

Kaupunki

vuotta sitten helsinkiläinen Jemina https://www.hs.fi/haku/?query=jemina aloitteli korvaushoitoa. Nyt hän vetää joka aamu puutarhurin haalarit päälleen ja lähtee töihin.Kesätyö kestää vain muutaman kuukauden, mutta 25-vuotiaalla Jeminalla on jotain kestävämpääkin, jotain, mitä hän päihdevuosinaan ei pitänyt mahdollisena. Hänellä on idea siitä, millaisessa työssä hän olisi hyvä.”On kiva fiilis tulla kotiin likaisena ja painua suoraan suihkuun. Tiedän tehneeni jotain päivän aikana. Mutta olen saanut vielä enemmän. Minulla on ensimmäistä kertaa vuosiin tulevaisuuden suunnitelmia.”Helsingissä on kolme vuotta kehitelty tapaa tukea Jeminan kaltaisia nuoria aikuisia. He ovat jo päässeet päihteistä eroon, mutta työ tai opiskelu ovat eri lailla vieraita kuin muilla samanikäisillä. Osa ei ole töissä koskaan ollutkaan, ainakaan selvin päin. Toisilla välissä on kulunut liian monta sumuista vuotta.”Töihin pääseminen ei ole vaikeaa. Mutta ensin pitää tulla sellaiseen kuntoon, että työpaikan voi pitää”, kuvailee Ron Furman https://www.hs.fi/haku/?query=ron+furman Tukikohta ry:stä.Tukikohta järjestää nyt kolmatta vuotta kurssia, jonka tarkoitus olisi olla se puuttuva palanen varsinaisen päihdekuntoutuksen ja työelämän välissä.Jeminan tiellä tosin oli vielä yksi ylimääräinenkin este: byrokratia. Paluu työelämään nimittäin yllättäen merkitsi hänen kohdallaan taloudellista katastrofia.tarjoaman kurssin nimi on Suunta ja sille hyväksytään alle 35-vuotiaita entisiä päihteidenkäyttäjiä.Neljän kuukauden kurssilla opetetaan kaikenlaista käytännöllistä: käydään läpi työelämään liittyvää lainsäädäntöä, opetellaan ensiaputaitoja ja perustietotekniikkaa, suoritetaan hygieniapassi. Mikään tavanomainen työllistämiskurssi tämä ei ole, sillä täällä ei harjoitella tekemään vain myyvempää cv:tä.Vaikka omista vahvuuksista kyllä lähdetään liikkeelle.”Aika monella on itsestään sellainen käsitys, ettei osaa mitään. Sitten vähitellen alkaa tulla mieleen, että hei, tässähän minä olen hyvä. Ja tätäkin osaan”, kuvailee projektivastaava Johanna Linnamaa https://www.hs.fi/haku/?query=johanna+linnamaa Kurssilla etsitään sopivan kokoisia tavoitteita, joihin on mahdollista päästä. Kurssilaisia on kerralla alle kymmenen, koska jokainen saa paljon ihan henkilökohtaistakin ohjausta. Kolme päivää viikosta on varsinaista opiskelua, neljäs vertaistoimintaa. Siis esimerkiksi kulttuuria ja liikuntaa.Kurssin olennainen osa on myös työssäoppimisjakso. Osalla ryhmästä opiskelu jää kesken, mutta toisille käy kuten Jeminalle. Löytyy tapa päästä kiinni töihin tai opiskeluun, tarpeeksi rauhalliseen tahtiin.Kurssit rahoitetaan Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen eli Stean tuella, joskin kolmivuotinen projekti on juuri päättymässä tämän vuoden lopussa. Tukikohta hakee sille jatkoa, koska malli näyttää monilla toimivan hyvin.sanoo, että sillä on paljon väliä, että kaikki muutkin ovat samassa elämäntilanteessa. On helpompi puhua, kun ihan kaikkea ei tarvitse selittää alusta asti.

Jeminasta käytetään vain etunimeä hänen suojelemisekseen.

Hänelle ratkaiseva oivallus tuli kurssin työjaksolla. Siis siitä, mitä hän ei isona ainakaan halua tehdä.Jeminalla on ennestään parturi-kampaajan koulutus, vaikka hän ei oikeasti ole hiuksia juuri työkseen leikannutkaan. Nyt hän pääsi tutun yritykseen kokeilemaan, miltä vanha ammatti tuntuisi.Se tuntui huonolta. Hän joutui ensimmäistä kertaa vuosiin pysähtyä miettimään, mitä hän tahtoo ja mihin hän pystyy.”En halua olla parturi-kampaaja, mutta haluan tehdä töitä, jossa ollaan koko ajan ihmisten kanssa. Koska olen itse saanut apua, haluan auttaa muita kun nyt pystyn.”on harkinnut kosmetologiksi opiskelemista, mutta kaikkein eniten hän haaveilee alanvaihtoa lähihoitajaksi. Siis eräänä päivänä, ehkä oppisopimuksella.Heti Suunta-kurssin jälkeen viime keväänä hän ei vielä ajatellut olevansa siihen valmis, vaan hän päätti ensin totutella työelämään uudelleen rauhassa. Hän pääsi työkokeiluun erääseen toiseen Tukikohdan järjestämään projektiin. Kesällä häntä onnisti myös siinä mielessä, että hän pääsi muuttamaan aiempaa edullisempaan kaupungin asuntoon.Sitten asiat alkoivat mennä pieleen tavalla, joka olisi voinut jarruttaa Jeminan uutta alkua pahasti, ellei hänellä olisi edelleen ollut kurssin kautta tullutta vahvaa tukea takanaan.Muuton jälkeen Jeminan asumistuki laskettiin alkuun usean sadan euron verran pieleen. Siirtyminen työkokeilun myötä toimeentulotuelta työmarkkinatuelle ei myöskään sujunut, tukea tuli jossain kuussa liikaa ja toisessa liian vähän.Jeminan talous meni siis sotkuun, kun hänen asiansa muuten olivat paremmin kuin vuosiin. Asioiden selvittely ja varsinkin kelan virheen vuoksi syntyneen kolmensadan euron vuokravelan hoitaminen vaati lukuisia puheluita ja käyntejä eri viranomaisten luona.”Tuntui täysin kohtuuttomalta. Kun olin vihdoinkin saamassa omaa elämääni haltuun, kaikki menikin täysin sekaisin. Palvelujärjestelmän pitäisi olla olemassa tukeakseen tällaisessa tilanteessa, mutta se pikemminkin lyttäsi minua takaisin maahan.”Jemina sai sekä henkistä tukea että käytännön apua raha-asioiden setvimiseen, koska hänellä oli kurssin ja työkokeilun vuoksi ympärillään tämänkaltaiseen selvittelyyn tottuneita ammattilaisia. Nyt asiat ovatkin taas hyvin. Jemina on saanut ihan tavallisen työpaikan muutamaksi kuukaudeksi ja suunnittelee samalla, miten lähihoitajaopinnot järjestyisivät.”Sitten myöhemmin. Ruohon leikkaaminen ja rikkaruohojen kitkeminen tuntuu nyt todella hyvältä.”kerrotaan, että Jeminan kamppailu toimeentulosta on ääritapaus, mutta pienempiä vastaavia vaikeuksia joudutaan miettimään kurssilaisten kanssa usein. Sosiaaliturva ei aina toimi kunnolla, jos ihminen on matkalla työkykyiseksi, mutta ei vielä sitä.”Aktiivimalli on yksi hyvä esimerkki tästä. Viranomaisten käsitys siitä, kuka on jo työkykyinen ei ole ihan sama kuin meidän”, Furman sanoo.Tukikohdassa ajatellaan, että yhteiskunnassa olisi muutenkin enemmän tarvetta tällaiselle rinnalla kulkemiselle, missä jo kuljetaan kohti valoa mutta rauhalliseen tahtiin.”Päihdekuntoutujalle liian nopea harppaus työelämään tarkoittaa usein, että korkealta tullaan sitten myös alas nopeasti. Hitaammin etenemällä monella onnistuu”, sanoo Johanna Linnamaa.