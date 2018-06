Kaupunki

Puolella työikäisistä helsinkiläisistä on korkea­koulu­tutkinto – koulutus­tasossa suuria alueellisia eroja

puolella työikäisistä helsinkiläisistä on korkeakoulututkinto, selviää Helsingin kaupungin keräämistä tilastoista. 81 prosenttia kaupunkilaisista on suorittanut jonkin perusasteen jälkeisen tutkinnon.Naisilla korkeakoulututkinto on selvästi useammin kuin miehillä. Naisista 56 prosentilla on korkeakoulututkinto, kun miehistä se on 42 prosentilla.aikaan Helsingin koulutustaso kasvaa muuta maata hitaammin. Muu Suomi on ohittanut perusasteen jälkeisten tutkintojen yleisyydessä Helsingin 2000-luvulla. Lukioon Helsingissä mennään yhä muuta maata useammin, mutta ammatillisen tutkinnon suorittaa harvempi.Osasyyksi tutkinnon suorittaneiden määrän heikolle kehitykselle Helsingin kaupunki tarjoaa maahanmuuton kohdistumista pääkaupunkiseudulle ja Helsinkiin. Väestön koulutusrakennetta pystytään tarkastelemaan kattavasti ainoastaan niiltä henkilöiltä, joilla tutkinto on Suomessa suoritettu.Maahanmuuttajien lapsista kaikkia helsinkiläisiä harvemmalla, 76 prosentilla, on tilastojen mukaan perusasteen jälkeinen tutkinto. Ruotsinkielisistä sen sijaan jopa 91 prosenttia opiskellut peruastetta pidemmälle.tutkinnot ovat myös eri aloilta kuin muualla maassa. Helsinkiläisistä 25–64-vuotiaista viidenneksellä oli tutkinto kaupan, hallinnon ja oikeustieteen aloilta, mikä on muuta maata selvästi useammin. Humanistinen tai taidealan koulutus helsinkiläisellä on kaksi kertaa todennäköisemmin kuin Helsingin seudun ulkopuolella asuvalla.Tekniikan aloille tai terveys- ja hyvinvointialoille täällä on sen sijaan kouluttauduttu muuta maata harvemmin.sisältä löytyy myös alueellisia eroja koulutustasossa. Suurimmillaan tutkinnon suorittaneiden osuudet ovat Santahaminassa, Viikinrannassa, Paloheinässä, Marttilassa ja Kuusisaaressa.Jakomäessä, Kontulassa, Itäkeskuksessa Kurkimäessä sen sijaan yli kolmanneksella ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa.