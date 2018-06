16-vuotias tyttö laski istualtaan päin hyppyrimäen alastulorinteeseen viritettyä vaijeria ja kuoli Helsingin Herttoniemessä – viidelle tuomiot kuolemantuottamuksesta

Kaupunki

16-vuotias tyttö laski istualtaan päin hyppyrimäen alastulorinteeseen viritettyä vaijeria ja kuoli Helsingin H

Helsingin

16-vuotias

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Syyttäjä

Yksi

Tuomiosta

Herttoniemen

Käräjäoikeus