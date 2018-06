Tältä näyttää tulevaisuuden pikaraitiovaunu, joka vetää 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin normaali linja-auto – Jos aikataulu pitää, pääsee niillä matkustamaan 2020-luvun alussa

Kaupunki

Tältä näyttää tulevaisuuden pikaraitiovaunu, joka vetää 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin normaali linja-aut

Helsingin

Pikaratiovaunulinjan

Raide-Jokerin

Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen väliin rakennettava pikaraitiotieyhteys on saavuttanut tänään yhden merkkipaalun. Uudet ratikat esiteltiin vihdoin maailmalle.Uudet pikaraitiovaunut ovat seitsemän metriä pidempiä kuin tällä hetkellä Helsingin liikenteessä kulkevat raitiovaunut. Ratikoihin arvellaan mahtuvan 2–3 kertaa enemmän matkustajia kuin normaaliin linja-autoon.tavoitteena on antaa ihmisille nykyistä joustavampia reittejä töihin ja harrastuksiin. Raide-Jokerin suunnitteluun liittyy asemakaavamuutoksia, kun linjan varrelle aletaan rakentaa asuntoja. Tavoitteena on tiivistää nykyistä aluerakennetta.Raitiotieyhteyden rakentaminen alkaa ensi vuoden keväällä. Jos aikataulu pitää, pikaratikoilla pääsee matkustamaan 2020-luvun alkupuolella. Pituutta Raide-Jokerille tulee 25 kilometriä. Radan varrelle tulee 34 pysäkkiparia.kustannusarvio on 275 miljoonaa euroa. Valtio on sitoutunut maksamaan tästä enintään 84 miljoonaa euroa.Vuonna 2040 Raide-Jokerilla ennustetaan olevan 102 000 käyttäjää.