Kaupunki

Helsinki aikoo uudistaa ruoka-avun jakamista – painopiste yhteisruokailuihin ja hävikkiruuan hyödyntämiseen

Helsinki

Yhteiset

aikoo ottaa mallia Vantaasta ruoka-avun tehokkaammassa jakelussa. Toimintamallissa yhdistetään hävikkiruuan hyötykäyttö sekä ruoka-avun kehittäminen.Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimi, Helsingin seurakuntayhtymä sekä juhlarahasto Sitra ovat päättäneet tehdä yhteistyötä Vantaan kaupungin ja seurakuntayhtymän kanssa. Yhteistyössä sovelletaan Vantaalla käytössä olevaa Yhteisen pöydän toimintamallia ruoka-avun jakeluun.Mallin idea on jakaa ruoka-apua muun muassa yhteisten aterioiden kautta. Helsingissä mallia aiotaan soveltaa kaupungille sopivalla tavalla.Yhteisen pöydän mallissa leipäjonoihin menevä ruoka keskitetään yhden jakeluterminaalin kautta. Lahjoitettu ruoka jaetaan hävikkiterminaalista eteenpäin ruoka-apua jakaville järjestöille. Vantaalla hävikkiterminaalin kautta kulkee viikottain noin 20 000 kiloa hävikkiruokaa hyötykäyttöön.ruokailut toteutetaan eri tavalla jokaisessa apua jakavassa järjestössä. Työttömien yhdistykset, seurakunnat ja muut toimijat jakavat ruuan siten kun se on paikallisesti järkevää.Leipäjonoja on aikaisemmin kritisoitu laajasti epäinhimillisyydestä. Ruoka-apua tarvitsevat joutuvat jonottamaan ulkona monia tunteja saadakseen ruokakassin.