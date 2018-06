Asukkaat kypsyivät Mechelininkadun pitkittyneeseen remonttiin – ”Välillä saa miettiä, tuleeko kaivinkoneen kauhasta otsaan”

Kaupunki

Asukkaat kypsyivät Mechelininkadun pitkittyneeseen remonttiin – ”Välillä saa miettiä, tuleeko kaivinkoneen kau

Katupölyä

Mechelininkadulle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Välillä

Kadun

Kunnostuksesta

”Aina

Helsingin