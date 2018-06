Vanhuksia sairastunut Salmonellaan Helsingissä – Epidemia saattaa liittyä Auroran sairaalaan ja Kivelän palvelukeskukseen

Kaupunki

on todettu salmonellaepidemia. Helsingin kaupunki selvittää, liittyykö epidemia ruokailuun Auroran sairaalassa ja Kivelän monipuolisessa palvelukeskuksessa.Kivelän palvelukeskus tarjoaa muun muassa kotihoidonpalveluita ja päivätoimintaa ikääntyneille.Sairastuneita on tällä hetkellä kymmenen. Kaikki sairastuneet ovat syntyneet ennen vuotta 1960 ja monet heistä ovat vanhuksia.Kahdeksalta on löydetty ulostenäytteistä Salmonella Newport -bakteeri. Oireina sairastuneilla on ollut oksentelu ja ripuli. Oireet ovat alkaneet toukokuun 27. päivän ja kesäkuun 10. päivän välillä.Auroran sairaalan että Kivelän monipuolisen palvelukeskuksen ruoat valmistetaan Kivelän ravintokeskuksessa. Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut on tarkistanut ravintokeskuksen keittiötilat, mutta ei ole löytänyt keskuksen toiminnasta huomautettavaa.Salmonellaa ei ole todettu myöskään käytetyistä raaka-aineista.Epäillyltä tartunta-ajalta ei kuitenkaan ole saatavilla ruokanäytteitä.