Helsingissä on jo lähes 2 700 Airbnb-asuntoa – katso kartalta, missä kohteita on eniten ja paljonko yöpyminen eri alueilla maksaa

Kaupunki

Helsingissä on jo lähes 2 700 Airbnb-asuntoa – katso kartalta, missä kohteita on eniten ja paljonko yöpyminen

Matkailun kasvu

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Useissa Euroopan

Samoilla linjoilla

Vaikka kilpailuun

Tällä hetkellä