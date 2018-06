Ex-puolison konkurssi suisti kovapalkkaisen espoolaismiehen velkakurimukseen – ”Myin ihan kaiken, jopa ruohonleikkurin”, mies sanoo nyt, velattomaksi itsensä taisteltuaan

Kaupunki

Ex-puolison konkurssi suisti kovapalkkaisen espoolaismiehen velkakurimukseen – ”Myin ihan kaiken, jopa ruohonl

Talous- ja velkaneuvonta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Espoolaismies

Arviolta joka kymmenennellä

Uudistuksen

Espoon kaupungin

Pentikäisen mukaan

Vantaan talous- ja velkaneuvontaan