Puolitoistametrinen kuristajakäärme luikertelee vapaana Vantaan Länsimäessä – viikonlopusta lähtien kadoksissa ollutta kuningasboaa kuvaillaan ”hyvin säyseäksi”

Kaupunki

Puolitoistametrinen kuristajakäärme luikertelee vapaana Vantaan Länsimäessä – viikonlopusta lähtien kadoksissa

Omistajaltaan

Kuningasboa on

”Veikkaan, että se vielä löytyy huoneistosta, josta se on karannutkin.”

Käärmeasiantuntija

Lämpimät ilmat