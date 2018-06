Puistolan peruskoululaiset halusivat selvittää, mistä koulun makaronilaatikon jauheliha tulee – päätyivät Lapinjärvelle katsomaan possua silmästä silmään

Kaupunki

Puistolan peruskoululaiset halusivat selvittää, mistä koulun makaronilaatikon jauheliha tulee – päätyivät Lapi

Puistolan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Ruoan

Puistolan

Sen sijaan

Emakot

Helsingin

Kirjoittajat kuuluvat pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimitukseen, joka tuo esille nuorten näkökulmia mediassa. Haastattelut tehtiin keväällä 2018.

Kommentti: Kiertelyä ja välttelyä

Ruoan

Kirjoittaja kuuluu pääkaupunkiseudun Nuorten ääni -toimitukseen.