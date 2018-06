Kaupunki

Henkilöauto ja rekka törmäsivät Kehä III:lla – yksi loukkaantui vakavasti, liikenne ruuhkautuu

Kirkkonummen Sundsbergin liittymän ja Espoon Kauklahdenväylän välillä Kehä III:lla on tapahtunut onnettomuus, jossa rekka ja henkilöauto törmäsivät toisiinsa. Yksi vakavasti loukkaantunut on kuljetettu sairaalaan.



Liikennehaittaa onnettomuudesta on kumpaankin suuntaan. Liikennevirasto tiedottaa, että idän suunnasta liikennettä ohjataan Kauklahdenväylän kautta ja lännen suunnasta Sundsbergintien kautta. Arvioitu kesto liikennemuutoksille on 1–3 tuntia.