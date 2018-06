Valkoposkihanhen siipi revittiin lähes kokonaan irti Helsingissä – Poliisi: Lintujen kimppuun usutettu koiria ja niiden päälle yritetty ajaa pyörällä

Kaupunki

Valkoposkihanhen siipi revittiin lähes kokonaan irti Helsingissä – Poliisi: Lintujen kimppuun usutettu koiria

Helsingin

”Tällainen toiminta on yksiselitteisesti kiellettyä.”

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kaikki linnut

poliisi julkaisi keskiviikkona valokuvan valkoposkihanhesta, jonka siipi on lähes täysin irronnut. Kuva oli poliisin mukaan lähetetty alun perin eläinlääkärille.Poliisi kertoo Helsingin kaupungin valvontaeläinlääkärin saaneen viime aikoina myös ilmoituksia, joiden mukaan ihmiset ovat usuttaneet koiriaan valkoposkihanhien kimppuun Arabianrannassa, Töölönlahdella ja Kaivopuistossa.”Viimeksi sunnuntaina eläinlääkärille lähetettiin kuva hanhesta, jonka siipi oli revitty lähes kokonaan irti. Kansalaiset ovat kertoneet myös tapauksista, joissa hanhien päälle on yritetty tahallaan ajaa pyörällä”, Helsingin poliisi tiedotti keskiviikkona puoliltapäivin sosiaalisessa mediassa.ja valvontaeläinlääkäri muistuttavat, että valkoposkihanhien vahingoittaminen rangaistava eläinsuojelurikos.”Tällainen toiminta on yksiselitteisesti kiellettyä – ellei hanhien karkottamiseen ole tietyllä alueella annettu poikkeuslupaa. Sellaisesta ilmoitetaan kuitenkin erikseen. Esimerkiksi Arabianrannassa, Töölönlahdella tai Kaivopuistossa tällaista poikkeuslupaa ei ole”, poliisi kertoo.ovat Suomessa rauhoitettuja pesimäaikoinaan. Myös valkoposkihanhilla on juuri nyt pieniä poikasia. Poikaset ovat erityisen suojattomia, koska ne eivät vielä pysty pakenemaan lentämällä.