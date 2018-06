Lastentarhanopettajien palkat ovat nousemassa kaikkialla Helsingin ympäristössä – Vantaa avasi pelin, muiden on pakko seurata perässä

Kaupunki

Lastentarhanopettajien palkat ovat nousemassa kaikkialla Helsingin ympäristössä – Vantaa avasi pelin, muiden o

Lastentarhanopettajien palkkojen

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Palkkakilpailussa

Sipoon sivistysjohtaja

Myös Nurmijärvellä