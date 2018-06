Kaupunki

Tielle pudonnut suuri kontti ruuhkauttaa Kehä III:sta – Liikenne pysäytetään ajoittain kokonaan

Raskaasta

Kello 14.30

ajoneuvosta pudonnut kontti ruuhkauttaa liikennettä Kehä III:lla.Suuri kontti putosi tavaraliikenteen kyydistä ja levisi tielle kahdelle kaistalle iltapäivällä ennen puolta kahta. Tieliikennekeskuksen mukaan kontti on aiheuttanut parien satojen metrien matkalle ruuhkaa, sillä ajokaistoja on suljettu liikenteeltä.”Liikenne on hyvin ruuhkautunut. Jono liikkuu, mutta matelemalla”, Tieliikennekeskuksen päivystyksestä kerrotaan.Kontti on pudonnut tielle juuri ennen Lahdentien liittymää. Jonot ylettyvät länteen päin mentäessä Hakunilan liittymä yli.aikaan tieliikennekeskus kertoo, että liikenne joudutaan pysäyttämään ajoittain kontin nostotöiden takia.Tiedossa ei ole, kauanko tilanne vielä kestää.Uutinen päivittyy.