Poliisi aloittaa tutkinnan Vantaan Golfpuistosta – Tulvia aikaan saaneen golfkentän edustajien epäillään saaneen merkittävää taloudellista hyötyä ja johtaneen kaupunkia harhaan

Kaupunki

Poliisi aloittaa tutkinnan Vantaan Golfpuistosta – Tulvia aikaan saaneen golfkentän edustajien epäillään saane

Poliisi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi

aloittaa tutkinnan Vantaan Golfpuistosta. Golfpuiston epäillään tuoneen kentän rakentamiseksi kaupungilta vuokraamalleen alueelle moninkertaisesti enemmän maata kuin on ollut lupa.Kentän rakentaminen Petikkoon on aiheuttanut Vantaalla mittavia tulvia. Vantaan kaupunki teki golfpuistosta poliisille tutkintapyynnön.Itä-Uudenmaan poliisi päättelee maa-aineksen määrästä, että aluetta on käytetty sopimuksen vastaisesti maksulliseen läjitystoimintaan.Alueelle on tuotu myös maa-aineksia, joiden haittapitoisuudet ylittävät sallitut raja-arvot. Ympäristölupaa tällaiselle ei ole ollut.epäilee myös, että Golfpuisto on johtanut kaupunkia harhaan, kun sopimusta tehtiin. Golfpuiston katsotaan saaneen maa-aineksen vastaanotosta merkittävää taloudellista hyötyä. Poliisi tutkii tapausta törkeänä ympäristön turmelemisena ja törkeänä petoksena.