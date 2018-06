Kaupunki

Kaipaatko juhannuspäivän tekemistä pääkaupunkiseudulla? Kokosimme menovinkkejä

Tansseja tahdittavat Leija Lautamaja ja Saana Kujala. Seurasaari (Seurasaarentie) klo 14. Vapaa pääsy.Terassilla livemusiikkia tarjoilee Nieminen & Litmanen. Bryggeri (Sofiankatu 2) klo 19–22. Vapaa pääsy.Sibeliuksen musiikkia ja pääosin professori Erik Bruunin grafiikasta tehty multimediaesitys. Kansallissali (Aleksanterinkatu 44) klo 12. Liput 32 ja 37 e.Esiintymässä Tomi Pulkkinen Duo ja Fin'n'Fill. Dj Criba. Lapsille kasvomaalausta. Café Merenneito (Matinlahdenranta 3, Espoo) klo 14–17. Vapaa pääsy.Lavalla Saimaa, dj Ibusal, Shivan Dragn, Sofa, Pesso, M, Vallilan Tango, Sitoi, Mary Ann Hawkins ja Linkopii. Lonnan saari klo 13–23.30. Liput 30 e. Kahden päivän lippu 42,50 e.Gesloten Cirkel, Anthony Rother, Xosar, Mister Saturday Night, Moses, Kristiina Männikkö & Linda Lazarov, Susanna Nuutinen, Trevor Deep Jr., Tomi K. Ääniwalli (Pälkäneentie 13) klo 16. Liput 22,50 e.Stadin juhannus -jatkot. Tavastia (Urho Kekkosen katu 4–6) klo 23.30–4.30. Liput 7 e.Dj:t Mr A ja Janne X. Merikerho (Hanasaarenkatu 2) klo 23–5. Liput 5 ja 8 e.Dj:t Taste, Nice, Hermanni, Goodblood, AC sekä Lucho. Maxine (Urho Kekkosen katu 1, 5. krs.) klo 22–4. Liput 12 e.Livenä Federlance. Dj:t Lifegoals, Olli Koponen ja Sansibar. Kalasataman vapaakaupunki (Kaasutehtaankatu 1) klo 15–22. Vapaa pääsy.Ohjelmassa koko päivän mm. musiikkia, juhannustaikoja, sauna, joogaa ja hoitoja. Allas Sea Pool (Katajanokanlaituri 2) klo 6.30–22. Liput 14 e. Jooga 25 e/kerta.Yle Svenska Radioteaternin kaksikielinen ääni-installaatio vie Kruunulinna Ehrensvärdin (Iso Mustasaari, rakennus C31) karsserisiiven kuolemaantuomittujen vankisellien käytävälle, joka näyttää samalta kuin sata vuotta sitten. Esitykseen tutustutaan omatoimisesti kävellen ja aistien tilaa ja ääniä. Esitys pyörii aukioloaikanaan tauotta ja siihen tutustuminen kestää neljännestunnista puoleen tuntia. Esityksen ikäraja on 13 vuotta, eikä tila ole esteetön. Tilaan mahtuu 30 henkilöä kerrallaan. klo 12–16. Vapaa pääsy.Tutustutaan presidentti Kekkosen (1900–1986) entiseen virka-asuntoon ja kotiin sekä Tamminiemen rantasaunaan. Suomeksi ke–su klo 11, 12, 14 ja 16, englanniksi la klo 13 ja ruotsiksi su klo 15. Urho Kekkosen museo (Tamminiemi, Seurasaarentie 15). Liput 6 ja 9 e. 7–17-vuotiaille 3 e. Vapaa pääsy alle 7-vuotiaille.Panorama Sightseeing Audio Tour -kierros lähtee Esplanadipuistosta (Fabianinkatu) päivittäin klo 11 ja 13.30. Opastus 10 kielellä. Strömma Finland järjestää. Liput 16 ja 32 e. Vapaa pääsy alle 5-vuotiaille.Risteilyllä nähdään pääkaupungin rantamaisemia ja nähtävyyksiä sekä kerrotaan Helsingin historiasta. Lähtö Kauppatorilta (Pohjoisesplanadi 7) päivittäin tunnin välein alkaen klo 10.30. Viimeinen lähtö klo 18.30. Opastus neljällä kielellä. Strömma Finland järjestää. Liput 12,50 ja 25 e.Useita merieläimiä ja trooppisia kaloja altaissa. Merten Tähdet -näyttelyssä tutustutaan meritähtien maailmaan. Eläinten ruokintahetkiä tasatunnein eri puolilla merimaailmaa. Merimaailma Sea Life (Tivolitie 10) on avoinna päivittäin klo 10–20. Liput 16,50 e. 3–14-vuotiaille 13 e.Näyttelyissä Seitsemän sisarusta tulevaisuudesta, Tarttuvaa, Sähkölä, Heureka-klassikot, Suolistossa suhisee, Älykäs kaupunki ja Kolikon tie. Ideaverstas, planetaarioelokuvia ja rottakoripalloa päivittäin. Ulkona tiedepuisto Galilei, kivipuisto, hyötykasvipolku ja Linnén istutusalue.Tiedekeskus Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa) on avoinna ma–pe klo 10–19, la– su klo 10–18. Heureka (Tiedepuisto 1, Vantaa). Tiedekeskuksen sisäänpääsy ja planetaario 15 ja 22 e. Vapaa pääsy alle 6-vuotiaalle huoltajan kanssa.Vekarateatteri, Keravan kartanon kesäteatteri (Kivisillantie 12, Kerava) klo 14. Liput 10 ja 15 e.Ympärivuotisessa sisäseikkailupuistossa leikkikokemuksia 1–12-vuotiaille lapsille perheineen. Hoplop on avoinna Kauppakeskus Ruoholahdessa (Itämerenkatu 21), Konalassa kauppakeskus Ristikossa (Ajomiehentie 1), Roihupellossa (Tulppatie 2), Suomenojan kauppakeskus Merituulessa (Isonniitynkuja 2, Espoo), Vantaanportin Retail Parkissa (Antaksentie 4, Vantaa), Variston kauppakeskus Viisarissa (Martinkyläntie 47, Vantaa) ja Keravanportissa (Alikeravantie 30, Kerava) päivittäin klo 9–20. Liput 10 e 1–2-vuotiaille ja 16 e yli 3-vuotiaille. Vapaa pääsy alle 1-vuotiaille ja aikuisille.Eläinten ruokinnat: klo 11 pikkumangusti, klo 12.30 Kissalaakso, klo 13 metsäpeura, klo 14 vaihtuva laji, klo 16 villisika, klo 17 maatiaiskana ja klo 19 vesikko ja saukko. Tarhapolut (säävarauksella): klo 11–12 ja 14–15 Vuohipiha, klo 10–20 Kilpparikurvi ja klo 12–14 Kengurukuja. Korkeasaari klo 10–20. Liput 6–16 e. Alle 4-vuotiaille vapaa pääsy.Estradilla perheen pienempiä viihdyttää tanssiva ja laulava nukke Maddaleena klo 15, 16 ja 17. Linnanmäki, estradi (Tivolikuja 1). Vapaa pääsy.Sisäaktiviteettipuistossa liukumäkiä, trampoliinineja ja scoottausta. SuperPark Vantaa (Tammiston Kauppatie 12, Vantaa) ma–pe klo 13–20, la klo 11–20, su klo 11–19. Liput 19 e.